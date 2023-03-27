В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина – СМИ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На начальника управления полиции Мариуполя Михаила Москвина было совершено покушение. Его автомобиль взорвали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке", – подчеркивается в сообщении.

По словам собеседника агентства, взрыв произошел в нескольких метрах от Москвина. По данным силовых структур Донецкой Народной Республики, у начальника полиции выявлена контузия.

До этого около 08:15 в разных частях Мелитополя прогремели несколько взрывов. Громче всего было в северной части города. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что взрывы могли быть связаны с работой системы ПВО.

Ранее взрыв автомобиля случился в районе Кировского рынка в Мелитополе. Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем их число выросло до трех.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что сила взрыва, уничтожившего автомобиль, составила около 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Позже стало известно, что в результате взрыва погиб глава муниципального транспортного предприятия Иван Ткач.

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