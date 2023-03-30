ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ликвидировали склад с боеприпасами в Херсонской области. Также ВС РФ уничтожили хранилище топлива украинских бригад территориальной обороны, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны", – говорится в сообщении.

На территории населенного пункта Зализничное Запорожской области российская сторона ликвидировала хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что бойцы ВС РФ уничтожили ангар с военными беспилотниками Украины в Одесской области.

Уточнялось, что ликвидация участка случилась в районе населенного пункта Сухой Лиман.

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