В МВД Украины рассказали подробности гибели помощника Залужного от взрыва гранаты

Фото: телеграм-канал Baza

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на телеграм-канал главы МВД Украины Игоря Клименко.

Как сообщили в ведомстве, коллеги поздравили 39-летнего майора с днем рождения. После он вернулся домой с подарками, в числе которых был ящик с гранатами. Частяков захотел показать своему 13-летнему сыну подаренные боеприпасы. Тогда ребенок начал играть с гранатой, а после отец забрал ее и, вероятно, выдернул кольцо. Затем прогремел взрыв.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили еще пять таких же неразорвавшихся гранат, которые уже были направлены на экспертизу. Кроме того, как сообщили в МВД, у коллеги, который вручил этот подарок, во время обыска нашли и другие боеприпасы.

В связи с этим инцидентом сотрудники полиции начали расследование.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства. Он уточнил, что его друг майор Частяков погиб в свой день рождения в кругу семьи, когда в одном из подарков сработало взрывное устройство.

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