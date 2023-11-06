Главком ВСУ Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате диверсии

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова в результате взрыва неизвестного устройства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телеграм-канал Залужного.

Он уточнил, что его помощник и друг майор Геннадий Частяков погиб в свой день рождения в кругу семьи, когда в одном из подарков сработало взрывное устройство.

До этого в украинских СМИ со ссылкой на местное МВД приводилась информация, что 39-летний военный погиб в своем доме под Киевом в селе Чайки в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

По информации СМИ, Частяков принес домой подарочный пакет со спиртным и сувенирными рюмками в виде гранат. Во время взрыва дома также находились жена и дочь погибшего. По предварительной информации, они не пострадали.

Ранее в AFP сообщили, что после признания неудач главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным украинские солдаты стали рассказывать о ситуации на фронте.

Как отметил один из них, "мы проигрываем войну". Другой боец ВСУ указал на нехватку артиллерии, а еще один сказал, что они готовятся к худшему.

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