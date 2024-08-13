Алаудинов заявил о взятии под контроль ситуации под Курском

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ВС РФ взяли под контроль ситуацию в Курской области. Противник выбивается из занятых им населенных пунктов, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Надо отметить, что сегодня <…> обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник", – указал он эфире телеканала "Россия 1".

Генерал-майор подчеркнул, что разработкой украинской операции руководили американские военные. Также на данном направлении они задействовали множество иностранных наемников, добавил он.

Кроме того, как отметил Алаудинов, бесконтрольное передвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено. По его словам, противник уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили как минимум до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

В свою очередь, Владимир Зеленский признал ответственность за нападение украинских подразделений на регион. Он также заявил о подготовке украинскими ведомствами некоего плана для территорий Курской области.

