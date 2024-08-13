Артиллеристы РФ уничтожили около 30 солдат ВСУ в приграничье Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты гаубиц Д-30 российской группировки войск "Север" поразили около 30 украинских военных в приграничных районах Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Российские бойцы затратили не более 2 минут от получения цели до проведения выстрела. Кроме того, после этого разведгруппа мотострелкового соединения провела корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

Командир штурмового взвода с позывным Салах заявил о жесткой зачистке от ВСУ определенного квадрата местности.

Бои с украинским войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил различные ранения. Потери ВСУ за время боевых действий на этом направлении, по данным на 12 августа, составили до 1 610 солдат, 32 танка и 23 бронетранспортера.

Владимир Путин не исключил возможность осуществления Киевом новых атак на приграничные регионы РФ, к которым нужно быть готовыми.