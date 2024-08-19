Вертолет Ми-28 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Боевой вертолет Ми-28НМ ударил по позициям украинской армии в приграничном районе Курской области, заявило Минобороны РФ.

"Удар наносился управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", – отметило ведомство.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с украинскими военнослужащими. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

По последним данным, общие потери Вооруженных сил Украины за время боев на курском направлении составили до 3 800 бойцов.