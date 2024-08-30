Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 16 910 военнослужащих за неделю в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщается в сводке министерства обороны России.

В течение семи дней в зоне ответственности российской группировки войск "Север" украинская сторона потеряла до 3 580 военных. В зоне ответственности группировки "Запад" потери ВСУ превысили 3 450 солдат, "Юг" – более 4 840 военных, "Центр" – свыше 3 720. В зоне действий российской группировки "Восток" украинская армия потеряла до 860 человек, а на территории, за которую отвечают войска группировки "Днепр" – до 460.

При этом потери украинских войск на курском направлении с начала боевых действий превысили 7 800 человек. Также формирования ВСУ лишились 75 танков, 507 бронемашин и прочей военной техники.

Вместе с тем в ночь на пятницу, 30 августа, средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 18 беспилотников. В частности, дроны были уничтожены над территорией Брянской, Калужской и Белгородской областей, а также над Крымом.