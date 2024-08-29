Российские военные поразили склад ракет Storm Shadow в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ ударом авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поразили склад британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские силы нанесли удар по нефтебазе, которая обеспечивала поставки топлива для военной техники ВСУ, а также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средства ПВО уничтожили три французские управляемые авиационные бомбы HAMMER, американский реактивный снаряд HIMARS и 36 беспилотников. В акватории Черного моря ликвидировано три украинских безэкипажных катера, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Всего было отражено 18 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 2 125 военных.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по критически важной аэродромной инфраструктуре Украины. При атаке российская армия использовала высокоточное оружие, в том числе ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники. Все цели были поражены.

До этого военные РФ сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на морское побережье Днепровского лимана на Кинбурнской косе в Херсонской области. Для этого российские силы прибегли к противотанковым расчетам. Им удалось уничтожить два десантных украинских катера, которые пытались подплыть к берегу со стороны Очакова.