30 августа, 07:36Происшествия
За ночь силы ПВО сбили 18 дронов над четырьмя регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, 11 дронов сбили над территорией Брянской области, 4 – над Калужской областью, 2 БПЛА уничтожили над территорией Крыма и 1 – над Белгородской областью.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее уточнил, что четыре беспилотника уничтожили на окраине Калуги. На местах уничтожения БПЛА работают оперативные группы.
В Брянской области, несмотря на 11 сбитых беспилотников, пострадавших и разрушений не выявлено.
Еще одна атака ВСУ произошла до этого в городе Шебекино Белгородской области. В результате произошедшего один человек погиб, еще двое мирных жителей оказались ранены.
Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Черным морем и Курской областью