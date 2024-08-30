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30 августа, 07:36

Происшествия

За ночь силы ПВО сбили 18 дронов над четырьмя регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, 11 дронов сбили над территорией Брянской области, 4 – над Калужской областью, 2 БПЛА уничтожили над территорией Крыма и 1 – над Белгородской областью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее уточнил, что четыре беспилотника уничтожили на окраине Калуги. На местах уничтожения БПЛА работают оперативные группы.

В Брянской области, несмотря на 11 сбитых беспилотников, пострадавших и разрушений не выявлено.

Еще одна атака ВСУ произошла до этого в городе Шебекино Белгородской области. В результате произошедшего один человек погиб, еще двое мирных жителей оказались ранены.

Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Черным морем и Курской областью

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