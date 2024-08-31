Священник: ВСУ застрелили в спину убегавшего монаха в первые дни атаки на приграничье

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Одним из первых объектов, атакованных украинскими войсками в Курской области, стал Горнальский мужской монастырь, сообщает tass.ru ТАСС со ссылкой на протоиерея Олега Чебанова.

По его словам, когда монахи начали покидать помещение, одного из них украинские военные расстреляли в спину.

"Посмотрите, с чего начался заход противника на территорию Курской области. Первое, что они разбомбили и что было под их прицелом, это был храм Горнальского мужского монастыря. Это было не какое-то административное здание, это были не какие-то жилые дома" – заявил он.

Чебанов обратил внимание, что в момент нападения шло богослужение.

Бои с украинскими войсками не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по последним данным, составили 7 800 солдат и 75 танков.

МИД РФ заявил о беспорядочных ударах ВСУ по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, запущенные украинцами по населенным пунктам.

О приказе расстрела всех гражданских, которые окажут им сопротивление в Курской области, рассказывали и сами украинские солдаты, находящиеся в плену.