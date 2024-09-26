Шесть сотрудников МЧС пострадали в Донецке из-за удара ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Шесть сотрудников МЧС РФ пострадали в Донецке из-за удара Вооруженных сил Украины, сообщило МЧС ДНР в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 26 сентября, когда ВСУ атаковали частный сектор Петровского района города. Пожарные приехали тушить возгорание, однако спустя короткое время вблизи пожарной автоцистерны раздался очередной артиллерийский удар. Пострадавшие с контузией доставлены в больницу.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе из-за неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пятеро детей. Сейчас трое из них находятся в тяжелом состоянии, а еще два ребенка в состоянии средней степени тяжести.

"Ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет", – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Ранее российские средства ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА ВСУ над территорией Брянской области. Разрушений и пострадавших на земле не было. Позднее Вооруженные силы РФ поразили украинский военный катер "Ярославец" барражирующим боеприпасом "Ланцет". Судно стояло в Очакове Николаевской области.

