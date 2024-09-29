Глава ЛНР Пасечник: характер пожаров в ЛНР свидетельствует об умышленных поджогах

29 сентября, 20:36Происшествия
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"
Характер пожаров на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) свидетельствует об умышленных поджогах, считает глава региона Леонид Пасечник.
В связи с этим он поручил силовым структурам принять меры по установлению лиц, причастных к поджогам.
Сейчас ситуация с пожарами стабилизирована, Крупные очаги возгорания в трех муниципалитетах и под Луганском ликвидированы, уточнил глава ЛНР.
"В Свердловском муниципальном округе, где также был зафиксирован огонь, обстановка полностью контролируется сотрудниками МЧС", – написал Пасечник в своем телеграм-канале, добавив, что населенным пунктам ничего не угрожает.
Помимо этого, он призвал всех жителей республики соблюдать правила противопожарной безопасности, в частности, не разжигать костры на открытой местности.
Тем временем сложная ситуация из-за пожаров сохраняется и в Рязанской области. В селах Воскресеновка и Ижевское Спасского района уже введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы возгорания жилых домов в результате горения сухой травы.
Кроме того, в регионе также сохраняется пятый класс пожарной опасности. Так, за прошедшие сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора.
Новости регионов: режим ЧС введен в ЛНР из-за пожаров