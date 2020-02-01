В Росздравнадзоре заявили о достаточности антикоронавирусных лекарств в аптеках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Помощник руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина опровергла информацию о дефиците в столичных аптеках лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса, сообщает ТАСС.
Она рекомендовала не заниматься самолечением с применением противовирусных препаратов, а также не закупать лекарства без рекомендаций врачей и впрок.
СМИ Баландина призвала ответственно отнестись к публикуемой информации, чтобы не допустить паники и необоснованных расходов граждан на приобретение "на всякий случай" противовирусных препаратов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что получение посылок и писем из Китая не представляет для людей угрозу. В организации отметили, что коронавирусы на письмах и посылках долго не живут.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. По последним данным, погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.
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