В Росздравнадзоре заявили о достаточности антикоронавирусных лекарств в аптеках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Помощник руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина опровергла информацию о дефиците в столичных аптеках лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса, сообщает ТАСС.

Она рекомендовала не заниматься самолечением с применением противовирусных препаратов, а также не закупать лекарства без рекомендаций врачей и впрок.

СМИ Баландина призвала ответственно отнестись к публикуемой информации, чтобы не допустить паники и необоснованных расходов граждан на приобретение "на всякий случай" противовирусных препаратов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что получение посылок и писем из Китая не представляет для людей угрозу. В организации отметили, что коронавирусы на письмах и посылках долго не живут.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. По последним данным, погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.