Россия временно приостанавливает безвизовые туристические поездки в Китай

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Правительство РФ распорядилось временно приостановить безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки коронавируса, сообщает РИА Новости.

Это делается, чтобы обеспечить безопасность государства, защитить здоровье людей и не допустить распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в стране. Поручения даны МВД, МИД и ФСБ.

Ранее временно приостановили регулярные рейсы российских и китайских авиакомпаний из РФ в Китай и обратно. Исключение – полеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг (и обратных рейсов).

Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную. Из-за этого возможны изменения в расписании.

Россиян эвакуируют из провинции Хубэй, сейчас посольство формирует список этих людей. В связи с этим граждан РФ призывают предоставить свои данные. Для оставшихся в Китае граждан также доступна горячая линия.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.