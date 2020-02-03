Российский инвестиционный форум в Сочи перенесут

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Сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи перенесут из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами.

"Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести форум на другие сроки. В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан да и участников форума", – цитирует его РИА Новости.

Глава кабмина предложил обсудить с организаторами и основными участниками форума возможные даты. Первоначально планировалось, что Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.

Мишустин подчеркнул, что к участию в сочинском форуме заявлено большое количество иностранных участников. Также он обратил внимание, что организаторы понесли значительные расходы, в связи с чем поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, каким образом компенсировать убытки.

В ходе оперативного совещания вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко предлагали отменить проведение форума в этом году. Они заметили, что из четырех тысяч уже зарегистрированных участников почти 500 – иностранные, причем половина из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Чернышенко отметил, что было бы некорректно отказывать таким участникам, но при этом нельзя подвергать опасности остальных участников форума. Мишустин тем не менее согласился лишь на перенос мероприятия.

Ранее Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Глава кабмина добавил, что принятые меры по противодействию коронавирусу предусматривают депортацию иностранных граждан.

По его словам, в России есть все необходимые лекарства для борьбы с новым вирусом и средства защиты. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Мишустин также заявил, что ФАС и Росздравнадзор будут следить за тем, чтобы цены в аптеках на противовирусные препараты не росли на фоне сообщений о коронавирусе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. Почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.

Глава Роспотребнадзор Анна Попова рекомендовала россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов для профилактики коронавирусной инфекции. Попова добавила, что вирус особенно опасен для детей и пожилых граждан.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.