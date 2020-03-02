В Домодедово создан оперативный штаб для предупреждения распространения коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропорту Домодедово создан оперативный штаб для предупреждения распространения коронавируса, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.
Там отметили, что аэропорт принимает необходимые меры профилактики, рекомендованные Минздравом РФ и Роспотребнадзором. Оперативный штаб будет координировать мероприятия по предупреждению распространения коронавируса.
"В пунктах пропуска через государственную границу проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", – говорится в сообщении.
Сейчас в Домодедово круглосуточно дежурят собственная медицинская служба и специалисты областного управления Роспотребнадзора. Увеличена частота санитарной обработки помещений аэропорта с использованием спецсредств дезинфекции.
Службы аэропорта и Роспотребнадзора отрабатывают практические навыки работы по выявлению и транспортировке больного с подозрением на заболевание, а также работы с остальными пассажирами рейса и дезинфекции воздушного судна.
Ранее короновирус выявили у вернувшегося из Италии россиянина. Заболевание протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное. Все, с которым заразившийся общался после возвращения на родину, находятся под медицинским наблюдением.
По последним данным, коронавирусом заразилось около 2,1 тысячи человек в 18 странах Евросоюза. 38 случаев инфицирования закончились летальным исходом.
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