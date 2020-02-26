Ученый-вирусолог рекомендовал отложить поездки в Италию

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Ученый-вирусолог Феликс Ершов призвал воздержаться от поездок в Италию из-за участившихся случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА "НСН".

"Входить в дом, где идет пожар, неразумно. Здесь всякие экономические соображения теряют смысл, потому что вопрос идет о жизни и смерти", – подчеркнул специалист.

По его словам, Италия опоздала с карантийными мерами и сейчас этой стране можно только посочувствовать.

Ершов надеется, что COVID-2019 не нанесет столько же вреда, сколько самые страшные эпидемии в истории человечества – чума, оспа или холера.

"Я надеюсь, что время другое, есть опыт у человечества в борьбе с инфекциями, поэтому до такого не дойдет", – заключил специалист.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею – страны, ставшие лидерами по количеству заболевших коронавирусом (помимо Китая).

В Италии выявлено около 300 инфицированных, 11 человек погибли. Коронавирус начал расползаться по соседним странам: первые заболевшие уже есть в Хорватии и Австрии.