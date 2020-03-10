"Запрещены свадьбы, похороны". Россияне – о карантинной Италии

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Россияне, проживающие в Италии, рассказали Москве 24 об обстановке в стране в связи с эпидемией коронавируса.

Так, Ольга Кожевникова отметила, что в Тревизо, где она проживает в настоящий момент, паники не наблюдается. Кожевникова подчеркнула, что в местных аптеках существует дефицит масок, однако итальянцы их практически не носят.

Также она рассказала, что жители Тревизо часто встречаются в барах, несмотря на объявленный режим карантина.

"Пока итальянцы активно продолжают встречаться за барными столиками не во время вечернего аперитива (бары закрываются в 18:00), а в обеденное время. По крайней мере, вчера в центре города было полно старичков, распивающих вино дружно", – отметила Кожевникова.

Она добавила, что большую нагрузку испытывают медицинские учреждения Италии. Особенно это касается Ломбардии, где в настоящий момент наблюдается самая сложная эпидемиологическая ситуация в стране.

"Основные проблемы и кризис в Ломбардии, именно там аврал в госпиталях из-за нехватки мест, персонала. Врачи, конечно, работают на износ. Здесь же [в Тревизо] все поспокойнее, в магазинах все есть, тех же антисептиков полно", – рассказала Кожевникова.

Также она подчеркнула, что компании не отменяют самолетные рейсы из Италии, хотя страна находится в красной карантинной зоне. По мнению Кожевниковой, такая практика распространена, поскольку фирмы не хотят возвращать деньги.

"Могу сказать, что мы сегодня должны были улететь на отдых в Испанию и вернуться сюда в конце марта уже из Лиссабона. И, хотя мы (а со вчера уже и вся Италия) в красной карантинной зоне, компании (Easyjet, Ryanair) не отменяют полеты (чтобы не возвращать деньги), хотя, как я понимаю, мы бы, даже решив полететь, не смогли бы этого сделать, так как полиция проверяет и в аэропортах, и на вокзалах всех, выпускают только по уважительным причинам", – подчеркнула Кожевникова.

А вот Ольга, проживающая в Риме, рассказала, что в столице Италии панические настроения более распространены.

"Ситуация и настрой, конечно, аховые у итальянцев, потому что со вчерашнего дня объявили карантин. Пока мы еще не поняли до конца, что именно на практике это обозначает для жителей страны. Вроде как аэропорты не закрыты, поезда уже не ходили два дня. С севера невозможно приехать в центр Италии. Самое главное – это то, что сейчас по телевизору вместо рекламы крутят ролик о том, что нужно мыть руки регулярно, не общаться по возможности с группами людей", – отмечает Ольга.

Она добавила, что власти запретили находиться на расстоянии менее метра друг от друга. Также категорически не рекомендуется здороваться за руки, целоваться и обниматься.

"Запрещены свадьбы, похороны, любые общественные мероприятия. По возможности сейчас везде распространяют хештег #iorestoacasa, что означает "я остаюсь дома". Перемещение в красной зоне преследуется по закону", – подчеркнула Ольга.

Подробнее о ситуации в Ломбардии рассказала россиянка Эвелина Христофорова, которая живет в Милане. Она отправилась в местный торговый центр и поделилась своими впечатлениями.

"В торговом центре только персонал, людей мало, по пальцам пересчитать (хотя ТЦ большой). Магазины пустые (персонал между собой общался), фуд-корт пустой. Одни менеджеры, видимо, тех же самых магазинов в рубашках деловые сидели и между собой общались с открытыми компьютерами. В общем, все не так страшно, в крайней необходимости можно выйти", – рассказала Христофорова.

Распространение коронавируса не испугало и жительницу Абруццо Ольгу. После того как все выходные она с семьей честно соблюдала все карантинные предписания, вечером 8 марта россиянка выбралась в местный трактир.

"Поехали в эту самую глушь, выпили там вина, наелись арростичини – мелких таких, вкусных таких шашлычков – и с удивлением обнаружили, что людей там собралось достаточно. Наверное, каждый подумал так же, как мы, что никого не будет, а вот", – рассказала Ольга.

Ранее карантин ввели на территории всей страны. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Причиной экстренных мер стало стремительное распространение коронавируса по стране.

В настоящий момент зафиксировали 9 172 случая заражения COVID-19. 463 человека стали жертвами коронавируса, 724 смогли излечиться.

Первым очагом эпидемии стал китайский город Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящий момент в Поднебесной зафиксировали более 80 тысяч случаев заболевания. Более 60 тысяч выздоровело, они были выписаны из больниц, 3 140 человек умерли.