РЖД с 17 марта приостановят сообщение с Латвией из-за коронавируса

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Курсирование международных поездов Федеральной пассажирской компании между Россией и Латвией приостанавливается с 17 марта в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Первые ограничения начнут действовать с рейсов из Риги 15 марта. ГАО "Latvijas Pasts" уведомило российскую сторону о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения инфекции.

Будет приостановлено курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига - Москва и беспересадочных вагонов Рига - Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что с 17 марта РЖД отменят международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной и Молдавией.

Также из-за ситуации с коронавирусом отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией и Германией.