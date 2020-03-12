В РЖД сформировали штаб по предупреждению завоза коронавируса

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В РЖД был создан штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса. Про формирование штаба рассказали представители перевозчика, сообщает Агентство "Москва".

"Среди первоочередных задач штаба – координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах", – заявили в пресс-службе РЖД. Также стало известно, что в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией принято решение об ограничении зарубежных командировок работников.

При этом сотрудников предупреждают о мерах, необходимых для профилактики заболевания. Например, в одной рекомендации говорится, что лучше не покидать пределы РФ без необходимости.

В поездах РЖД в настоящий момент осуществляются противоэпидемиологические мероприятия. Компания взаимодействует с Роспотребнадзором. На вокзалах и станциях обеспечивается неснижаемый запас специальных моющих составов.

Помимо того, медпункты на вокзалах сейчас находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ.

Вспышку COVID-19 выявили в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Общее число зараженных коронавирусом достигло почти 125 тысяч человек. В материковом Китае инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – более 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет свыше 4,5 тысячи.

Ранее вирусолог посоветовал не тереть памятники из-за коронавируса.

