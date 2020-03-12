Вирусолог посоветовал не тереть памятники из-за коронавируса

12:45
Фото: Агентство "Москва"//Игорь Иванко
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, что в связи с распространением коронавируса надо отказаться от контакта с памятниками.
По его словам, люди трут памятники на удачу и это представляет угрозу для здоровья, передает Агентство "Москва".
Как заявил Лукашев, на фоне ситуации с COVID-19 надо соблюдать меры предосторожности, следить за гигиеной.
"Действительно, можно заразиться таким путем – если трогать памятники и любые другие поверхности, которые до вас трогало множество людей", – объяснил он. Люди часто трогают глаза или нос немытыми руками, в том числе в общественных местах, напомнил вирусолог.
Например, если заболевший человек ранее чихнул, прикрывшись рукой, он может дотронуться до чего-либо. Тем самым продолжится распространение вируса, пояснил Лукашев. Из-за эпидемиологической обстановки стоит быть внимательнее.
Медик добавил, что вирус может сохраняться на поверхности в течение суток.
Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Общее число зараженных коронавирусом достигло почти 125 тысяч человек.
Согласно последним данным, в материковом Китае инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – более 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет свыше 4,5 тысячи.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила мировую пандемию коронавируса.
В России был введен временный запрет на въезд граждан КНР в страну. С 1 марта было почти полностью закрыто авиасообщение с городами Южной Кореи. Ограничения действуют в отношении рейсов в Иран, Францию, Испанию, Германию и Италию.
Ранее стало известно, что иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей из-за коронавируса.
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