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Общество

11:47

Ж/д сообщение между РФ, Молдавией и Украиной приостановят с 17 матра

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД с 17 марта отменяют международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной и Молдавией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

В компании уточнили, что решение связано с получением уведомлений от железных дорог Украины и Молдовы о закрытии ж/д сообщения в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Временно отменяется поезда №65/66 Москва – Кишинев, №5/6 Москва – Киев, №23/24 Москва – Одесса, № 61/62 Москва – Николаев, включая вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львов, включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва – Кривой Рог, включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва и №53/54 С.Петербург – Киев, включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург.

Также отменяются поезда №47/48 Москва – Кишинев, №341/342 Москва – Кишинев, №361/362 Санкт-Петербург – Кишинев и №369/370 Баку – Киев.

Вернуть деньги за билет, можно в стране, где он приобретен. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией и Германией.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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