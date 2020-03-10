Железнодорожное сообщение между РФ и Монголией прекратится с 10 марта

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Курсирование поездов между Россией и Монголией прекратится с 10 марта. В качестве причины данного решения называется распространение коронавируса COVID-19 по миру, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с обращением АО "Улан-Баторская железная дорога", с 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки – Сухэ-Батор", – объяснили в пресс-службе РЖД.

Ограничения коснутся поездов № 5/6 Улан-Батор – Москва и № 305/306. Уже приобретенные билеты на данные поезда разрешено вернуть без дополнительной платы и каких-либо сборов.

О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Ранее аналогичным образом было приостановлено движение поездов по маршруту Москва – Ницца – Москва. Данная мера вступила в силу с 4 марта. В этом случае пассажиры также могут вернуть билеты без сборов.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

По последним данным, заразились вирусом в материковом Китае 80 754 человека, скончались 3 136, излечилось почти 60 тысяч заболевших.

