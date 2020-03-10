Ситуация с коронавирусом не повлияла на график поездок Путина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ситуация с распространением коронавируса не сказалась на графике поездок Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он не исключил, что сроки проведения крупных международных мероприятий, которые запланированы за границей, будут корректироваться.

"Но у президента каких-то таких специальных ограничений в графике нет", – цитирует представителя Кремля Газета.ру.

Он добавил, что Путин ездит по регионам, как и было запланировано.

Вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136, излечилось почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек. Сейчас медики занимаются разработкой вакцины против COVID-19.