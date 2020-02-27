Неиспользованные билеты в поезда Москва – Ницца разрешили вернуть без сборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры смогут вернуть билеты на поезда Москва – Ницца – Москва без взимания дополнительных сборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В компании подтвердили, что данная услуга действует для проездных документов как в отмененные поезда, так и в прицепные вагоны. Пассажирам не придется платить сверх того, что они отдали за билеты изначально.

Ранее сообщалось, что курсирование поездов по маршруту Москва – Ницца – Москва прекратится с 4 марта. Эта временная мера – следствие распространения нового коронавируса в Европе.

Путь следования поезда частично пролегает по территории Италии, где на данный момент зафиксирована одна из крупнейших вспышек заболевания. По последним данным, новую форму пневмонии, вызванную коронавирусом COVID-19, выявили более чем у 520 человек.

О вспышке коронавируса впервые сообщили в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. За пределами КНР случаи заражения выявили в Норвегии, Румынии, Дании, Эстонии, Италии и ряде других регионов, в том числе и в России. Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.

С 28 февраля Россия ограничит авиасообщение с Ираном. Аналогичные меры будут приняты в отношении рейсов между РФ и Южной Кореей. Кроме того, определенные ограничения с 1 марта будут действовать для самолетов из Италии.

