Неиспользованные билеты в поезда Москва – Ницца разрешили вернуть без сборов

27 февраля, 19:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пассажиры смогут вернуть билеты на поезда Москва – Ницца – Москва без взимания дополнительных сборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
В компании подтвердили, что данная услуга действует для проездных документов как в отмененные поезда, так и в прицепные вагоны. Пассажирам не придется платить сверх того, что они отдали за билеты изначально.
Ранее сообщалось, что курсирование поездов по маршруту Москва – Ницца – Москва прекратится с 4 марта. Эта временная мера – следствие распространения нового коронавируса в Европе.
Путь следования поезда частично пролегает по территории Италии, где на данный момент зафиксирована одна из крупнейших вспышек заболевания. По последним данным, новую форму пневмонии, вызванную коронавирусом COVID-19, выявили более чем у 520 человек.
О вспышке коронавируса впервые сообщили в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. За пределами КНР случаи заражения выявили в Норвегии, Румынии, Дании, Эстонии, Италии и ряде других регионов, в том числе и в России. Число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.
С 28 февраля Россия ограничит авиасообщение с Ираном. Аналогичные меры будут приняты в отношении рейсов между РФ и Южной Кореей. Кроме того, определенные ограничения с 1 марта будут действовать для самолетов из Италии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: