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Москва 24

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Общество

17:02

Авиасообщение с Южной Кореей закроют с 1 марта из-за коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиасообщение между РФ и Южной Кореей закроют с 1 марта, кроме рейсов "Аэрофлот" и ее "дочки" "Авроры", сообщает ТАСС со ссылкой на главу оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, вице-премьера России Татьяну Голикову.

"Аврора" будет работать в режиме чартеров вплоть до вывоза всех наших граждан с территории ЮКР. "Аэрофлот" будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из ЮКР, будут проходить через терминал F Шереметьево", – сказала Голикова.

Ранее глава оперативного штаба рассказала о продлении до 1 апреля введенных в РФ ограничений из-за коронавируса. В частности, это касается ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолетами.

Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в декабре 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, число зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.

Сейчас в РФ под наблюдением врачей остаются более 12 тысяч человек, прибывших из КНР. Специалисты проводят лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, анкетируют и передают врачам медицинских организаций по месту жительства.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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