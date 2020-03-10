Монголии передали российские тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции

14:10
Фото: ТАСС/Александр Погожев
Россия передала Монголии тест-системы, необходимые для диагностирования нового коронавируса COVID-19. Про передачу оборудования рассказали представители Роспотребнадзора, передает Агентство "Москва".
Стало известно, что на фоне распространения коронавирусной инфекции из китайского города Ухань была организована встреча руководителя российского ведомства Анны Поповой с делегацией Монголии во главе с заместителем министра здравоохранения госпожой Ламжав Бямбасурен.
Стороны обсудили профилактические меры, которые предпринимают в РФ, чтобы не допустить завоза коронавируса из-за рубежа.
При этом перед встречей по запросу монгольской стороны партнерам были предоставлены российские тест-системы вируса. Россия и Монголия договорились, что готовы продолжить совместную работу, направленную на борьбу с эпидемией.
Уточняется, что системы для тестирования разработаны ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Оборудование поставили в 10 стран.
Вспышка COVID-19 выявлена в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. За пределами КНР скончались 686 человек.
Ранее сообщалось, что в Великобритании ищут добровольцев, готовых заразиться коронавирусом.
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