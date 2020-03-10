За сутки коронавирусом в Китае заразились 19 человек

12:31
Фото: ТАСС/Wu Hong/EPA
За минувшие сутки в Китае выявили только 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт "Комсомольской правды". Таким образом, распространение заболевания на территории страны замедляется.
Уточняется, что все случаи были зарегистрированы 9 марта. Один из пациентов проживает в Пекине, один – в Гуандуне, а остальные – на территории провинции Хубэй.
В тот же день из больниц выписались 1297 пациентов. Умерли за сутки 17 человек. Почти 17 тысяч зараженных и тех, кто контактировал с ними, остаются под наблюдением медиков.
По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечилось почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. 120 мировых стран получили необходимое лабораторное оборудование.
С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры".
Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном. С 4 марта временно приостановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.
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