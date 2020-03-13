РЖД отменяют поезда из Москвы в Прагу

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

РЖД с 13 марта отменяют поезда Москва – Прага, сообщает пресс-служба Российских железных дорог в Twitter.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. В холдинге заявили, что такое решение принято по просьбе "Чешских железных дорог".

С начала марта аналогичным образом было приостановлено движение поездов по маршруту Москва – Ницца – Москва. Также приостановлено пассажирское сообщение с Китаем, Северной Кореей и Монголией.

В РЖД создали штаб по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса. Кроме того, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией принято решение об ограничении зарубежных командировок работников.

Сотрудников предупреждают о мерах, необходимых для профилактики заболевания. Например, в одной рекомендации говорится, что лучше не покидать пределы РФ без необходимости.

В поездах РЖД проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Компания взаимодействует с Роспотребнадзором. На вокзалах и станциях обеспечивается неснижаемый запас специальных моющих составов.

Помимо того, медпункты на вокзалах сейчас находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

