В каждом регионе РФ планируют создать трудовые комиссии

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В каждом российском регионе планируют создать трудовые комиссии, в которые войдут представители исполнительной власти, служб занятости, деловых объединений, профсоюзов. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нужно будет собрать всю информацию и разобраться с увольнениями людей и другими проблемами, которые возникли в сфере труда из-за пандемии", – приводит слова Медведева Агентство "Москва".
Он добавил, что также необходимо обратить внимание на реформирование служб занятости, многие из которых, по его мнению, в сложившейся ситуации показали свою несостоятельность.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тысяч человек. В то же время в последний месяц фиксируется динамика сдержанного роста данного показателя. Котяков добавил, что увеличение числа безработных до 5–6 миллионов человек после пандемии коронавируса рассматривается ведомством в качестве возможного варианта развития событий.
Ранее председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов заявлял, что баланс на рынке труда в столице все еще сохраняется, большой угрозы роста безработицы нет. Он уточнил, что уровень безработицы в настоящий момент – порядка 0,8%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: