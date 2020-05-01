В каждом регионе РФ планируют создать трудовые комиссии

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В каждом российском регионе планируют создать трудовые комиссии, в которые войдут представители исполнительной власти, служб занятости, деловых объединений, профсоюзов. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно будет собрать всю информацию и разобраться с увольнениями людей и другими проблемами, которые возникли в сфере труда из-за пандемии", – приводит слова Медведева Агентство "Москва".

Он добавил, что также необходимо обратить внимание на реформирование служб занятости, многие из которых, по его мнению, в сложившейся ситуации показали свою несостоятельность.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тысяч человек. В то же время в последний месяц фиксируется динамика сдержанного роста данного показателя. Котяков добавил, что увеличение числа безработных до 5–6 миллионов человек после пандемии коронавируса рассматривается ведомством в качестве возможного варианта развития событий.

Ранее председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов заявлял, что баланс на рынке труда в столице все еще сохраняется, большой угрозы роста безработицы нет. Он уточнил, что уровень безработицы в настоящий момент – порядка 0,8%.