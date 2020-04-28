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Город

13:26

Баланс на рынке труда в Москве есть – Ефимов

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Баланс на рынке труда в столице все еще сохраняется, большой угрозы роста безработицы нет. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

"Если посмотреть на данные по статистике, связанной с регистрируемой безработицей, то она приросла несущественно. Всего дополнительно порядка 27 тысяч человек зарегистрировалось на бирже труда", – заявил Ефимов.

Он уточнил, что уровень безработицы в настоящий момент – порядка 0,8%. Данный показатель является маленьким, добавил заммэра города.

Ефимов обратил внимание, что на столичном рынке труда количество новых вакансий превышает 300 тысяч. Информация берется из агрегаторов, действующих на рынке, по предложению вакансий, а также новых мест труда.

Недавно сообщалось, что в Москве выросло число актуальных вакансий.

Ранее стало известно, что утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным поддержку получили 70% обратившихся предпринимателей.

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