В Москве выросло число актуальных вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве наблюдается перераспределение потребительского спроса и появление новых вакансий. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Так, в городской службе занятости появилось 9,2 тысячи новых вакансий, а по данным кадровых агентств количество свободных позиций выросло на 1,9 процента до 316 тысяч.

При этом, по словам Ефимова, рост спроса на рынке труда привел к снижению запросов в городской центр занятости. Число обращений безработных уменьшилось на 14 процентов.

Ранее Ефимов сообщил, что оптовая торговля и сфера онлайн-досуга показали рост оборота. Всего среднесуточный оборот розничной торговли составил 5,1 миллиарда рублей.