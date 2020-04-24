Объем оптовой торговли в Москве вырос на 30 процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оптовая торговля и сфера онлайн-досуга показали рост оборота по итогам недели на 30% и 68% соответственно, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов, наблюдается положительная динамика объема оптовой торговли, который по сравнению с предыдущей неделей вырос на 30,9%. В частности, на этой неделе среднесуточный объем по оптовой торговле составил порядка 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, впервые с введения ограничительных мер вырос среднесуточный оборот розничной торговли по продовольственным товарам. Рост составил 3,7%, или 2,6 миллиарда рублей. Всего среднесуточный оборот розничной торговли составил 5,1 миллиарда рублей. Таким образом, сфера вышла из отрицательной зоны.
При этом в столице наблюдается перераспределение потребительского спроса. В частности, растет онлайн-сегмент услуг культуры, развлечений и спорта. По сравнению с предыдущей неделей, рост в этом сегменте составил 68%. Среднесуточный оборот за неделю – около 100 миллионов рублей.
"По нашим оценкам, эта отрасль может стать одной из точек роста с учетом востребованности и способности к адаптации", – считает Ефимов.
По мнению исполнительного директора Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игоря Намаконова, в ДНК креативных индустрий заложена гибкость мышления и фокус на новом.
"Продукты креативных индустрий рождаются через оригинальное соединение категорий, ниш, функций – в общем, неочевидных элементов. Сейчас приходится переосмыслять свою деятельность через онлайн. Какая бы самоизоляция не была, в текущей реальности креативные деятели будут искать выход своему раскаченному воображению и стремлению к интеграциям. Именно поэтому они первыми начинают думать и искать варианты развития в новых условиях и первыми возвращаются к росту", – отметил он.
Эксперт полагает, что меры поддержки бизнеса, предложенные правительством Москвы, помогают клиентам и партнерам креативных индустрий сохранить свой бизнес и не отказываться от своих планов.
Намаконов напомнил, что в столице в период развития ситуации с коронавирусом анонсировали выход Агентства развития креативных индустрий. Он рассказал, что принимал участие в zoom-конференции, которую делали руководители агентства.
"Многие из выступающих были воодушевлены первыми инициативами Агентства. Думаю, это добавляет энтузиазма московским креативным предпринимателям и деятелям креативных индустрий", – заключил эксперт.
Московский инновационный кластер (МИК) ранее открыл на своей цифровой платформе специальный раздел, посвященный программам поддержки малого и среднего бизнеса.
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