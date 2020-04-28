Число безработных в России достигло 950 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тысяч человек. В то же время в последний месяц фиксируется динамика сдержанного роста данного показателя, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы, в принципе, по своим прогнозам и рассчитывали", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Котяков добавил, что увеличение числа безработных до 5–6 миллионов человек после пандемии коронавируса рассматривается ведомством в качестве возможного варианта развития событий.

"Мы четко отследили тенденции, которые сегодня складываются на рынке. Мы понимаем, что при развитии событий один из сценариев соответствует именно такому уровню безработицы", – сообщил министр.

Также в Минтруде рассказали, сколько россиян работает удаленно во время пандемии. По словам Котякова, в дистанционном формате трудится порядка 10% граждан. Уточняется, что их права защищены государством.

Ранее председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов заявлял, что баланс на рынке труда в столице все еще сохраняется, большой угрозы роста безработицы нет. Он уточнил, что уровень безработицы в настоящий момент – порядка 0,8%.

Однако за рубежом ситуация складывается иначе. Известно, что во Франции был зафиксирован исторический рост безработицы. Отмечалось, что в марте этот показатель увеличился на 246 тысяч человек.