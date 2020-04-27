Исторический рост безработицы зафиксировали во Франции

17:48
Фото: AP Photo/Francois Mori
Во Франции зафиксировали исторический рост числа безработных. В марте этот показатель увеличился на 246 тысяч человек, передает РИА Новости.
"Число лиц, ищущих работу в категории А, то есть тех, кто вообще не работал в течение месяца, возросло на 246 100 в марте 2020 года", – говорится в сообщении.
В целом количество ищущих работу людей, в числе которых и те, кто одновременно трудоустроен, возросло на 177,5 тысячи граждан.
Отмечается, что рост безработицы обусловлен введением режима самоизоляции, что повлияло на непродление контрактов, заключенных на время, а также на сокращение краткосрочных договоров.
При этом в министерстве труда заявили, что уровень безработицы растет преимущественно потому, что компании перестали нанимать сотрудников, а не потому, что происходят массовые сокращения работников.
Ранее в обзоре Института социальной политики НИУ ВШЭ отмечалось, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек. Сообщалось, что это может произойти из-за вызванного пандемией вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия.
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