Исторический рост безработицы зафиксировали во Франции

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Во Франции зафиксировали исторический рост числа безработных. В марте этот показатель увеличился на 246 тысяч человек, передает РИА Новости.

"Число лиц, ищущих работу в категории А, то есть тех, кто вообще не работал в течение месяца, возросло на 246 100 в марте 2020 года", – говорится в сообщении.

В целом количество ищущих работу людей, в числе которых и те, кто одновременно трудоустроен, возросло на 177,5 тысячи граждан.

Отмечается, что рост безработицы обусловлен введением режима самоизоляции, что повлияло на непродление контрактов, заключенных на время, а также на сокращение краткосрочных договоров.

При этом в министерстве труда заявили, что уровень безработицы растет преимущественно потому, что компании перестали нанимать сотрудников, а не потому, что происходят массовые сокращения работников.

Ранее в обзоре Института социальной политики НИУ ВШЭ отмечалось, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек. Сообщалось, что это может произойти из-за вызванного пандемией вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия.