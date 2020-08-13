Чистый долг России вновь оказался положительным – СМИ

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Чистый государственный долг России снова оказался выше ликвидных резервов. Об этом информирует РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и министерства финансов.
Издание отмечает, что чистый долг характеризуется определенной суммой, которую не в состоянии покрыть активы правительства страны.
Так, долг федерального правительства по состоянию на 1 июля текущего года составил 14,77 триллиона рублей. При этом сумма ликвидных резервов – 13,22 триллиона рублей. Разница в значениях составила сумму в 1,55 триллиона рублей.
Такой финансовый показатель был достигнут из-за покупки правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. На эти цели кабмин потратил 2,14 триллиона рублей. Известно, что деньги были взяты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Кроме того, негативным показателям в экономике способствовал кризис на фоне пандемии COVID-19, а также падения цен на нефть.
В издании пояснили, что появление чистого долга не угрожает экономической системе страны. Данное событие стало итогом глобального экономического кризиса.
Накануне в Росстате рассказали о недельной дефляции в России. Подобный показатель был зафиксирован в стране впервые в текущем году.
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