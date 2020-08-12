Росстат рассказал о недельной дефляции в России

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Согласно данным Росстата, аналитики впервые в 2020 году зафиксировали недельную дефляцию в РФ. Она находилась на уровне 0,1%, передает РИА Новости.

"За период с 4 по 10 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%, с начала августа – 99,9%, с начала года – 102,9%", – сообщили в службе.

В Росстате отметили, что с конца апреля показатели держатся на уровне 0,0 – 0,1%. Исключение составляет период с 30 июня по 6 июля. В этот промежуток в России выросли тарифы ЖКХ, и инфляция выросла до 0,3%.

За отчетную неделю с 4 по 10 августа в России повысились цены на ряд продовольственных и непродовольственных товаров, а также на некоторые медикаменты. Цены на бензин выросли на 0,1%, а дизельное топливо сохранилось в прежних границах.

По предварительным прогнозам министерства экономического развития, в августе дефляция в России составит 0,1 – 0,2%, а инфляция, в пересчете на годовой показатель, установится на уровне 3,4 – 3,5%.

Центробанк в июле снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Она теперь составляет 4,25% годовых. В регуляторе подчеркнули, что готовы снизить данную планку в дальнейшем.

