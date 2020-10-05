Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Фото: depositphotos/Tiko0305
Стали известны города с самыми высокими заработными платами. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, специалисты агентства провели сравнение зарплат в 100 крупнейших городах РФ и стоимости стандартного потребительского набора. В него аналитики включили продукты, одежду, промтовары, мебель, транспорт, технику, а также траты на отдых.
Согласно исследованию, в трех российских городах средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей в месяц.
Самую высокую зарплату получают в Москве – 103,1 тысячи рублей в месяц. На нее жители столицы могут купить 4 стандартных набора товаров и услуг.
На втором месте Южно-Сахалинск – 97,4 тысячи рублей. Жители этого города могут позволить себе 3,81 стандартного потребительского набора в месяц.
Третье место занял Салехард – 94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора.
В топ-5 также вошли Сургут (77 тысяч) и Ханты-Мансийск (75,4 тысячи рублей).
Специалисты отмечают, что уровень зарплат варьируется в зависимости от отрасли и региона. Поясняется, что в каждом субъекте страны существует свой экономический уклад, а также отличаются цены на товары и услуги. Так, в четырех городах – лидерах высокие зарплаты обусловлены добычей углеводородов.
Ранее в России предложили ввести минимальную почасовую зарплату. Обсуждение данного вопроса запланировано между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: