Названы российские города с самыми высокими зарплатами

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Стали известны города с самыми высокими заработными платами. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, специалисты агентства провели сравнение зарплат в 100 крупнейших городах РФ и стоимости стандартного потребительского набора. В него аналитики включили продукты, одежду, промтовары, мебель, транспорт, технику, а также траты на отдых.

Согласно исследованию, в трех российских городах средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей в месяц.

Самую высокую зарплату получают в Москве – 103,1 тысячи рублей в месяц. На нее жители столицы могут купить 4 стандартных набора товаров и услуг.

На втором месте Южно-Сахалинск – 97,4 тысячи рублей. Жители этого города могут позволить себе 3,81 стандартного потребительского набора в месяц.

Третье место занял Салехард – 94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора.

В топ-5 также вошли Сургут (77 тысяч) и Ханты-Мансийск (75,4 тысячи рублей).

Специалисты отмечают, что уровень зарплат варьируется в зависимости от отрасли и региона. Поясняется, что в каждом субъекте страны существует свой экономический уклад, а также отличаются цены на товары и услуги. Так, в четырех городах – лидерах высокие зарплаты обусловлены добычей углеводородов.

Ранее в России предложили ввести минимальную почасовую зарплату. Обсуждение данного вопроса запланировано между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством России.