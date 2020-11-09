Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в центре "Моя карьера"

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
В центре "Моя карьера" 18 ноября пройдет онлайн-ярмарка вакансий "Антикризисные вакансии – 2", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Директор центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец рассказала, что благодаря дистанционному формату москвичи не подвергают опасности свое здоровье, не тратят лишнее время и рассматривают сразу несколько предложений от разных работодателей.
"Это будет пятая ярмарка вакансий в центре "Моя карьера" в этом году. И уже не в первый раз мы приглашаем к сотрудничеству тех работодателей, которые даже в сложных условиях предлагают актуальные вакансии и продолжают набор специалистов", – рассказала Швец.
В материале отмечается, что в ярмарке примут участие работодатели, которые не прекращали набор специалистов и в разгар пандемии.
На вебинаре участникам расскажут о компании и преимуществах работы с ними, а также ответят на различные вопросы.
Желающие смогут выбрать заинтересовавшие их вакансии и с помощью специалистов центра "Моя карьера" подготовить резюме. Эти заявки рассмотрят в первую очередь. Затем кандидата пригласят на собеседование. Все время соискателя будет сопровождать личный карьерный консультант.
Ранее столичные эксперты запустили бесплатный обучающий курс "Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование". Курс, созданный центром занятости "Моя карьера" и компанией Google, доступен на новой платформе "Google Навыки". Как отмечалось, программа будет полезна недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, гражданам в декрете и другим желающим найти новую работу.
В программу вошли три модуля: "Подбор подходящих вакансий", "Резюме, портфолио и сопроводительные письма", "Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения".
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