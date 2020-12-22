Депутат МГД Гусева: центры занятости Москвы прошли испытание пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева считает, что во время пандемии центры занятости Москвы смогли сохранить индивидуальный подход к соискателям. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По ее словам, в этот сложный период столичные службы трудоустройства смогли полностью раскрыть свой потенциал.
"Специалисты занимались подбором вакансий, переподготовкой людей, потерявших работу. При этом удалось сохранить индивидуальный подход к каждому соискателю", – отметила она.
Депутат объяснила, что статус безработного соискатель получает через 11 дней, если ему за это время не удается подобрать подходящую вакансию.
"Поддержка включает в себя бесплатное переобучение и переквалификацию на востребованные специальности", – подчеркнула Гусева.
Депутат также добавила, что в случае неблагоприятной ситуации в экономике система готова справиться с ростом числа безработных. По ее словам, в Москве пик безработицы пришелся на сентябрь 2020 года – 3,04%, к началу декабря эту цифру удалось уменьшить до 1,73%.
"В 2021 году в оптимистичном варианте показатель безработицы в столице прогнозируется на уровне 188 тысяч человек. Бюджет на московские надбавки безработным ориентирован на это количество, причем с некоторым запасом", – сказала Гусева.
Депутат отметила, что на данный момент самыми востребованными направлениями являются IT, транспорт и логистика, строительная индустрия и жилищно-коммунальное хозяйство.
Ранее экономист Апурва Сангхи заявил, что ситуация с безработицей в РФ улучшится по мере восстановления экономики.
По его словам, в октябре 2020 года уровень безработицы в России вырос до 6,3%. Специалист подчеркнул, что такой высокий показатель не фиксировался с периода рецессии из-за мирового финансового кризиса 2008 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: