Депутат МГД Гусева: центры занятости Москвы прошли испытание пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева считает, что во время пандемии центры занятости Москвы смогли сохранить индивидуальный подход к соискателям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, в этот сложный период столичные службы трудоустройства смогли полностью раскрыть свой потенциал.

"Специалисты занимались подбором вакансий, переподготовкой людей, потерявших работу. При этом удалось сохранить индивидуальный подход к каждому соискателю", – отметила она.

Депутат объяснила, что статус безработного соискатель получает через 11 дней, если ему за это время не удается подобрать подходящую вакансию.

"Поддержка включает в себя бесплатное переобучение и переквалификацию на востребованные специальности", – подчеркнула Гусева.

Депутат также добавила, что в случае неблагоприятной ситуации в экономике система готова справиться с ростом числа безработных. По ее словам, в Москве пик безработицы пришелся на сентябрь 2020 года – 3,04%, к началу декабря эту цифру удалось уменьшить до 1,73%.

"В 2021 году в оптимистичном варианте показатель безработицы в столице прогнозируется на уровне 188 тысяч человек. Бюджет на московские надбавки безработным ориентирован на это количество, причем с некоторым запасом", – сказала Гусева.

Депутат отметила, что на данный момент самыми востребованными направлениями являются IT, транспорт и логистика, строительная индустрия и жилищно-коммунальное хозяйство.

Ранее экономист Апурва Сангхи заявил, что ситуация с безработицей в РФ улучшится по мере восстановления экономики.

По его словам, в октябре 2020 года уровень безработицы в России вырос до 6,3%. Специалист подчеркнул, что такой высокий показатель не фиксировался с периода рецессии из-за мирового финансового кризиса 2008 года.