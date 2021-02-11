Число вакансий столичной службы занятости за две недели увеличилось почти на 30 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число вакансий столичной службы занятости увеличилось почти на 30 тысяч за две недели. Теперь в базе находятся 290 тысяч вакансий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На фоне пандемии и экономического спада 2020 год для всех выдался особенно непростым. Однако, несмотря на трудности, специалистам службы занятости удалось оперативно перестроить все технические процессы для того, чтобы как можно больше москвичей смогли найти возможности для заработка и получить поддержку", – рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он отметил, что с начала 2020 года в столице были трудоустроены 185 тысяч человек, из которых 10 тысяч получили работу в текущем году. По его словам, сейчас на рынке труда повышенным спросом пользуются работники бьюти-сферы и сферы гостеприимства.

Ранее сообщалось, что число безработных москвичей в декабре прошлого года уменьшилось на 34%. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что процесс трудоустройства удалось ускорить благодаря гибкой системе занятости, привлечению ведущих работодателей и адресному подходу к каждому кандидату.