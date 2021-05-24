Столичные центры госуслуг расширили перечень тем для видеоконсультаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные центры "Мои документы" расширили список тем для видеоконсультаций. Теперь на онлайн-встрече горожане могут задать вопросы более чем о 200 услугах, доступных в центрах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Узнать можно о регистрации недвижимости, оформлении парковочного разрешения, предоставлении доступа к личному кабинету на портале mos.ru, приватизации жилья и других услугах.

Получить консультацию онлайн можно по услугам управления Росреестра, департамента городского имущества, департамента природопользования и охраны окружающей среды, Московского городского бюро технической инвентаризации, комитета государственного строительного надзора, Главархива Москвы, префектур административных округов столицы, управ районов города, а также администрации поселения Московского, городского округа Троицк, а также территориального управления Росимущества в Москве.

Более подробный список консультаций, которые доступны онлайн, можно посмотреть на mos.ru.

Для записи на видеоконсультацию нужно зайти в раздел "Услуги" на mos.ru, затем нажать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", а после этого в строке поиска выбрать "Видеоконсультация в центрах госуслуг". На электронную почту пользователя пришлют ссылку с приглашением на видеоконсультацию. Консультации проходят с 09:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Туда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы. Для получения не требуется предварительная запись, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. За каждый документ будет необходимо запалить государственную пошлину.