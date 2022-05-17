Собянин рассказал о возможностях сервиса "Навигатор мер поддержки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприниматели могут узнать, какие льготы и субсидии доступны конкретно им. Получить необходимую информацию позволяет сервис "Навигатор мер поддержки". О возможностях сервиса в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что "Навигатор мер поддержки" оснащен удобными фильтрами для поиска. Для этого необходимо выбрать ключевые параметры на странице сервиса: указать сферу деятельности компании, уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный) и ее тип (финансовая или нефинансовая помощь).

"Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки – аренду, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список", – пояснил Собянин.

В итоге навигатор отберет все подходящие меры поддержки, после чего пользователь сможет подать онлайн-заявку на их получение или будет перенаправлен на сайты ведомств, предоставляющих интересующую услугу.

"Всего на инвестпортале Москвы доступно 30 онлайн-сервисов, помогающих вести бизнес в столице. В 2021 году этим сервисом воспользовались 5 тысяч раз", – заключил градоначальник.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о такой мере поддержки столичного бизнеса, как льготное кредитование. Программой могут воспользоваться малые и средние предприятия, зарегистрированные в столице не более года назад. В рамках программы власти Москвы предоставляют поручительства и субсидируют ставки по займам для начинающих бизнесменов, благодаря чему предпринимателям доступен заем на льготных условиях – вплоть до нуля процентов годовых.