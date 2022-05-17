Собянин рассказал о возможностях сервиса "Навигатор мер поддержки"

14:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные предприниматели могут узнать, какие льготы и субсидии доступны конкретно им. Получить необходимую информацию позволяет сервис "Навигатор мер поддержки". О возможностях сервиса в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что "Навигатор мер поддержки" оснащен удобными фильтрами для поиска. Для этого необходимо выбрать ключевые параметры на странице сервиса: указать сферу деятельности компании, уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный) и ее тип (финансовая или нефинансовая помощь).
"Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки – аренду, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список", – пояснил Собянин.
В итоге навигатор отберет все подходящие меры поддержки, после чего пользователь сможет подать онлайн-заявку на их получение или будет перенаправлен на сайты ведомств, предоставляющих интересующую услугу.
"Всего на инвестпортале Москвы доступно 30 онлайн-сервисов, помогающих вести бизнес в столице. В 2021 году этим сервисом воспользовались 5 тысяч раз", – заключил градоначальник.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о такой мере поддержки столичного бизнеса, как льготное кредитование. Программой могут воспользоваться малые и средние предприятия, зарегистрированные в столице не более года назад. В рамках программы власти Москвы предоставляют поручительства и субсидируют ставки по займам для начинающих бизнесменов, благодаря чему предпринимателям доступен заем на льготных условиях – вплоть до нуля процентов годовых.
Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования для предприятий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: