В Госдуме поддержали предложение использования маткапитала для лечения матери

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова положительно оценила предложение об использовании материнского капитала на дорогостоящее лечение матери.
"Для того чтобы большее количество семей могли удовлетворить свои потребности, действие материнского капитала необходимо расширить. Дорогостоящее лечение матери – тоже правильная инициатива. Потому что счастливое детство ребенку может обеспечить только живая и здоровая мать", – сообщила она Агентству "Москва".
Кроме того, депутат положительно оценила и инициативу распространить действие маткапитала на покупку машины. По ее словам, для многодетных семей автомобиль является необходимостью, подчеркнув, что данные средства должны быть поддержкой для семьи с учетом ее потребностей.
"К тому же, деньги обесцениваются, их лучше использовать, чем держать на сертификате до неопределенного времени, потому что семья никак не решит, на что из разрешенного их можно потратить", – заключила Лантратова.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу омбудсмена Татьяны Москальковой о предоставлении семьям возможности использования маткапитала для лечения детей.
Бессараб уточнила, что данный вопрос обсуждался в Госдуме не раз, кроме того, партия "Единая Россия" также одобрила такое предложение. Однако, по словам парламентария, следует определить критерии оказания медпомощи.
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