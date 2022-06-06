В ГД поддержали идею использования маткапитала для лечения детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу омбудсмена Татьяны Москальковой о предоставлении семьям возможности использования маткапитала для лечения детей. Об этом сообщает RT.
Бессараб уточнила, что данный вопрос обсуждался в Госдуме не раз, кроме того, партия "Единая Россия" также одобрила такое предложение.
Однако, по словам парламентария, следует определить критерии оказания медпомощи.
"Большая часть медицинских услуг в России оказывается бесплатно. Возникает вопрос: в каких случаях предоставлять медицинскую помощь платно, а в каких –бесплатно", – пояснила Бессараб.
Она отметила, что, например, вопросы, регулирующиеся благотворительным фондом, можно было бы решать с привлечением маткапитала.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой разрешить тратить маткапитал на покупку авто. Отмечалось, что повышение мобильности приведет к экономии времени и появлению новых вариантов проведения досуга, что существенно повысит качество жизни семей с детьми.
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