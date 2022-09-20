"АвтоВАЗ" предложил использовать маткапитал для покупки первой машины

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
"АвтоВАЗ" выступил с предложением разрешить использовать материнский капитала для покупки первой машины. Об этом сообщает ТАСС.
Глава компании Максим Соколов отметил, что использование средств маткапитала для покупки транспортного средства будет способствовать увеличению материального обеспечения молодых семей, а также сбыту машин.
Кроме того, руководитель "АвтоВАЗа" также выступил с инициативой ввести для автопарков такси законодательно норму по наличию автомобилей РФ.
"Насколько я знаю, сейчас обсуждается новая редакция закона о такси, это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства", – заключил Соколов.
Ранее в РФ предложили программу материнского капитал сделать бессрочной, а его размер на второго ребенка увеличить до 933 тысяч рублей. С инициативой выступили депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду".
Глава фракции Сергей Миронов отмечал, что проект направлен на решение демографической проблемы в России. Он выразил мнение, что данные меры позволят повысить уровень рождаемости.
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