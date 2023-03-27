Премьер-министр Израиля объявил, что приостановит судебную реформу – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу. Об этом написали в СМИ, официального подтверждения нет.

Ранее власти успели одобрить первую часть документа для финальных чтений. При этом в Израиле вспыхнули протесты, начали организовываться забастовки. Вылеты из аэропорта Бен-Гурион уже приостановили на фоне массовых протестов в Израиле.

Также о начале забастовки объявил и профсоюз врачей. Со вторника, 28 марта, система здравоохранения в Израиле будет практически парализована.

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