27 марта, 16:45Город
Собянин рассказал о беспрецедентном развитии железных дорог столичного региона в этом году
Сергей Собянин назвал этот год беспрецедентным по развитию железных дорог в Московском регионе. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
Совместно с Российскими железными дорогами будет запущено два новых диаметра, которые включают в себя D3 и D4. Кроме того, продолжается обновление первой и второй линий МЦД. Открыть планируют еще шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов.
Кроме того, новый городской вокзал Петровско-Разумовская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.