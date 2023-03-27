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27 марта, 16:45

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Собянин рассказал о беспрецедентном развитии железных дорог столичного региона в этом году

Собянин рассказал о беспрецедентном развитии железных дорог столичного региона в этом году

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Сергей Собянин назвал этот год беспрецедентным по развитию железных дорог в Московском регионе. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Совместно с Российскими железными дорогами будет запущено два новых диаметра, которые включают в себя D3 и D4. Кроме того, продолжается обновление первой и второй линий МЦД. Открыть планируют еще шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов.

Кроме того, новый городской вокзал Петровско-Разумовская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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