12:15Город
Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации
Масштабная реставрация здания Театра Эстрады на Берсеневской набережной завершится уже в этом году. Внутренняя отделка почти готова, сообщил Сергей Собянин.
В помещениях были заменены инженерные коммуникации, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, дымоудаления и пожаротушения. После окончания работ технические возможности сцены станут гораздо шире.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.